Киев, , 14:16 — REGNUM Разговоры о государственной измене экс-президента Украины Петра Порошенко выглядят нелепо, заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст 5 июня в эфире телеканала «Прямой».

"Мне кажется, что Украина выглядит нелепо, когда начинает разговоры о государственной измене президента Порошенко», — сказал он.

Экс-дипломат отметил, что опубликованные плёнки, на которых возможно зафиксированы переговоры Порошенко с высшими чиновниками США, были созданы для подрыва отношений между Украиной и США.

«Это попытка сделать США сомнительной страной для Украины и наоборот Украину противоречивой для американцев», — добавил Хербст.

Бывший американский чиновник уверен, что «плёночный» скандал выгоден России, пророссийским политикам на Украине, а также украинским коррупционерам, которые понимают, что США помогают Украине бороться с коррупцией.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины получило разрешение суда на принудительную доставку Порошенко на допрос, который запланирован на 10 июня. Бывшего президента Украины хотят допросить в качестве свидетеля по делу о скандальных аудиозаписях.

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