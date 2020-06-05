Москва, , 14:09 — REGNUM Душевное обострение у японских элит стало случаться теперь раз в месяц. Но японский поезд ушел, и Курилы навсегда останутся российскими, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя заявление японского политолога.

«Если еще лет 10−20 назад японские официальные лица выдвигали территориальные претензии к ряду островов Курильской гряды раз в год, то это казалось неслыханной сенсацией и широко обсуждалось в России и за рубежом.

Сегодня же пора просто игнорировать такие высказывания от любых лиц официального Токио.

Япония признана проигравшей Вторую мировую войну страной. Послевоенное территориальное устройство мира никто не обсуждает.

Жить прошлым и вспоминать о несбыточным — прямой путь Токио в стагнацию взаимоотношений с Россией.

Удивительно, но и японских инвестиций в дальневосточные проекты России особо и не нужны.

Токио следует обратить внимание на фактическую военную колонизацию со стороны США — военные базы никто не собирается сворачивать.

Под крики и истерику с Москвой точно разговор не получится выстраивать. Нужно японцам успокоиться и молча перевернуть страницу позорного военного прошлого», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог и журналист Юкио Касима заявил, что Россия должна вернуть Японии все четыре острова южных Курил.

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