Екатеринбург, , 14:08 — REGNUM Свердловские полицейские возьмутся за охрану использованных бюллетеней на голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом заявил глава регионального избиркома Владимир Русинов на пресс-конференции.

По словам Русинова, полиция посмотрит за сейф-пакетами, в которых будут храниться использованные бюллетени. Опрос продлится с 25 июня по 1 июля — последний день будет считаться основным для голосования. 1 июля в 20:00 сейф-пакеты вскроют, и начнётся подведение итогов.

Всего будет открыто более 2,5 тысяч избирательных участков, на которых можно будет оставить свой голос.

Как сообщало ИА REGNUM, проголосовать за поправки в Свердловской области можно будет и на дому.

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