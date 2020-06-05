Москва, , 14:10 — REGNUM Беседа замглавы МИД России Михаила Богданова и посла Франции в РФ Пьера Леви, в которой обсуждалась ситуация в Ливии, состоялась 5 июня. Об этом говорится в сообщении российского МИД.

Общение дипломатов проходило в режиме видеоконференции. Богданов и Леви обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, сделав особый акцент на Ливии. Они подчеркнули, что политическое урегулирование конфликта в этой стране не имеет альтернативы.

Отмечено также, что боевые действия должны быть как можно скорее прекращены, при этом необходимо возобновить инклюзивные межливийские переговоры на основе решений январской международной конференции по Ливии в Берлине и закрепляющей их резолюции 2510 СБ ООН.

Представители России и Франции также рассмотрели проблематику урегулирования палестино-израильского конфликта.

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