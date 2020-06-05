Париж, , 13:56 — REGNUM Франция не укрывает в своём посольстве в Каракасе лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом говорится коммюнике министерства иностранных дел Франции, распространённом 5 июня.

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«Хуан Гуайдо не находится во французской резиденции в Каракасе, — подчеркивается в сообщении французского внешнеполитического ведомства. — Мы неоднократно подтверждали это венесуэльским властям».

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Напомним, политический кризис в Венесуэле разразился после массовых протестов против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, прокатившихся по крупным городам республики с 21 января 2019 года. После этого спикер парламента страны, оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса заявил, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо скрывается в посольстве Франции в Каракасе и должен быть передан властям Венесуэлы. Он выразил надежду на соблюдение французской стороной законов принимающего государства.