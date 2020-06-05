Москва, , 13:52 — REGNUM При расследовании аварии на ТЭЦ-3 в Норильске силовое давление недопустимо. Такое заявление сегодня, 5 июня, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пранее прозвучавшие предложения временно отстранить Владимира Потанина от руководства компанией «Норникель».

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» Силовое давление абсолютно недопустимо», — подчеркнул официальный представитель Кремля, добавив, что расследование причин произошедшего должно проводиться в рамках действующего законодательства.

Песков отметил, что прежде всего необходимо ликвидировать последствия чрезвычайно ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошла разгерметизация одного из резервуаров. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги. Всего разлилось более 21 тыс. т топлива на площади 180 тыс. кв. м, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан.

В Красноярском крае из-за масштабного разлива дизельного топлива введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. По факту произошедшего было возбуждено три уголовных дела.

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