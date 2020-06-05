Стокгольм, , 13:47 — REGNUM Правительство Швеции предлагает дополнительные меры по ужесточению наказания за незаконное хранение и контрабанду оружия и взрывчатых веществ. Предложение уже поступило в Юридический комитет Риксдага. Ожидается, что в ходе рассмотрения парламентарии одобрят инициативу правительства. Об этом 5 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Максимальное наказание за совершение тяжкий преступлений предлагается увеличить с шести до семи лет. Изменение в действующих нормах шведского законодательства будет заключаться в том, что отныне любое преступление, совершение которого сопровождалось применением огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, будет считаться тяжким.

«Когда на месте преступления, например, в доме, где продавались наркотики, или комнате, где проживали преступники, будет обнаружено оружие, то это может привести к более строгим наказаниям и более жестким приговорам. Это означает, что преступникам будет труднее действовать на территории Швеции, и это именно то, чего мы хотим добиться», — заявил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.