Минск, , 13:42 — REGNUM Белоруссия не намерена проводить совместных учений с НАТО и их проведение не представляется возможным в силу действующего со стороны альянса ограничения. Об этом 5 июня заявили в министерстве обороны республики.

«В настоящее время, исходя из уровня сотрудничества, проведение совместных учений с НАТО как организацией не планируется и в силу наличия действующего ограничения не представляется возможным», — сообщили РАИ Новости в белорусском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 апреля по 20 мая на территории Германии, Польши и стран Прибалтики должна была пройти завершающая часть учений НАТО «Защитник Европы» с участием 37 тысяч военных из восемнадцати стран. В марте стало известно о корректировке масштабов учений НАТО в связи с пандемией COVID-19.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, мероприятия по реагированию Белоруссии на учения НАТО, проведение которых было запланировано у белорусских границ, рассматривались «более широко» и республика «ни на миллиметр» не отступила от намеченного в «плане реагирования».