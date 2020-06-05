Москва, , 13:38 — REGNUM Публикации японских СМИ о необходимости возврата всех Курильских островов Японии не способствуют решению проблемы. Об этом 5 июня заявила представитель МИД России Мария Захарова радиостанции «Говорит Москва».

По её словам, подобные высказывания не помогают установлению российско-японского диалога. «Подобные заявления не способствуют решению имеющихся вопросов», — сказала Захарова.

Ранее японский политолог Юкио Касима опубликовал статью в издании Wedge Infinity. Он назвал «бесплодной и вредной» политику японского правительства по возврату лишь двух Курильских островов. Политолог считает, что Японии необходимо вернуть все четыре острова.

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