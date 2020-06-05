Сеул, , 13:37 — REGNUM 4 июня премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн провел телефонный разговор с послом Южной Кореи в США, с которым обсудил ситуацию в США, включая акции протеста в связи с гибелью афроамериканца. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

В ходе беседы премьер-министр выразил сожаления по по воду того, что в ходе акций протеста в США зафиксировано более ста случаев повреждения имущества граждан Южной Кореи, поручил обеспечить безопасность сограждан, а также сотрудничать с местными властями для минимизации дальнейшего ущерба.

По состоянию на 9:00 5 июня в США зарегистрировано 144 случаев повреждения имущества граждан Южной Кореи. Из них 56 случаев зарегистрировано в Филадельфии, 15 случаев — в Чикаго, 11 случаев — в Сент-Луисе, десять случаев — в Миннеаполисе, восемь — в Лос-Анджелесе, шесть случаев — в Роли штат Северная Каролина, пять случаев — в Бронксе.

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