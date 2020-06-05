Москва, , 13:25 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за прошедшие 24 часа зафиксировали четыре нарушения перемирия на территории страны. Об этом 5 июня говорится в информационном бюллетене на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано 4 факта открытия огня в провинции Алеппо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкая часть представительства зафиксировала один факт открытия огня в провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные России и Турции провели очередное совместное патрулирование участка трассы М-4 на территории сирийской провинции Идлиб. С российской стороны в патрулировании приняли участие два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр», а также беспилотники ВКС РФ, следившие за движением колонны с воздуха.