Москва, , 13:22 — REGNUM Глава компании «Норникель» Владимир Потанин сможет оперативно разрешить чрезвычайную ситуацию, сложившуюся из-за ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске. Такое мнение высказал бывший совладелец компании Михаил Прохоров.

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«Он найдёт правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем», — считает бизнесмен.

Прохоров охарактеризовал Потанина как «опытного профессионала и грамотного руководителя», а также «эффективного антикризисного менеджера» и предостерёг от поспешных выводов в отношении компании «Норникель».

"Экологическая авария в Норильске объяснимо спровоцировала бурю общественного возмущения и критики. Но это не должно приводить к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий», — подчеркнул предприниматель.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая на ТЭЦ-3 Норильска из-за внезапного проседания опор получил повреждения один из резервуаров хранения дизтоплива, в результате произошла утечка около 21 тыс. тонн топлива. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня.

В компании «Норникель», которая является собственником повреждённого резервуара, заявили, что у них есть план ликвидации происшествия.