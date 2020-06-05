Варшава, , 13:22 — REGNUM Утром 5 июня независимый кандидат в президенты Польши Шимон Головня разместил в своём аккаунте в Twitter приглашение на трансляцию пресс-конференции своего соперника — кандидата в президенты от леволиберальной «Гражданской коалиции», президента (мэра) Варшавы Рафала Тшасковского. Об этом сообщает государственное «Польское радио».

"Добро пожаловать на утренний live», — было с казано в публикации с размещённой ссылкой на пресс-конференцию Тшасковского. Через несколько минут ошибка была обнаружена и исправлена, но у тех, кто это видел, появились подозрения в том, что администраторы, проводящие пиар-кампании обоих кандидатов как-то связаны между собой, либо это вообще делает один и тот же человек, пишет издание.

Шимон Головня каждое утро проводит в социальных сетях утренний эфир, в котором рассуждает о своём видении президентства.

Президентские выборы в Польше были назначены на 10 мая 2020 года, но проевропейская оппозиция, воспользовавшись большинством в верхней палате парламента и карантинными мерами, добилась переноса выборов на более поздний срок. Выборы пройдут 28 июня. Кандидат от «Гражданской коалиции» вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) Малгожата Кидава-Блоньска в связи с низкими показателями соцопросов была заменена на мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

По мнению либеральной оппозиции, чем позже пройдут выборы, тем выше её шансы возложить на действующую власть ответственность за ухудшение экономического положения в стране в результате карантинных мер, предпринимаемых в связи с эпидемией коронавируса.