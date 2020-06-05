Дамаск, , 13:23 — REGNUM Около 20 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за прошедшие 24 часа. Об этом 5 июня сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованного на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 17 беженцев», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в данное число входят 5 женщин и 9 детей, и уточняется, что с территории Иордании через пропускной пункт «Насиб» беженцы в Сирию за это время не возвращались.

При этом отмечается, что общее число вернувшихся с 18 июля 2018 года из Ливана в Сирию беженцев составляет 185 332 человека, среди которых 55 738 женщин и детей 94 241 ребенок.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке «деструктивную роль» и должна покинуть этот регион.