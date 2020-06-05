Минск,
5 июня 2020, 13:21 — REGNUM
Россия должна дать понять властям Белоруссии, что
союзные отношения с нашей страной во всех сферах возможны только на основе верности нашей общей истории, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 5 июня, комментируя высказывания Александра Лукашенко.
Как сообщалось ранее, президент Белоруссии сделал ряд новых острых заявлений по исторической проблематике и, в частности, заявил, что «мы не позволим им разделить Белоруссию, как это было в 1939 году».
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«В том, что сказал Александр Лукашенко по 1939 году, нет ничего странного. Линия на придумывание «отдельной от России» истории проводится Минском не первый год. Соответственно, сочиняется и «своя» история участия Белорусской ССР в Великой Отечественной войне советского народа против немецких захватчиков. «Бессмертный полк» в Белоруссию Лукашенко просто так что ли не пустил?
Такая, с позволения сказать, история может быть только искажённой, лживой, тем более что объективно её создание играет на руку западным фальсификаторам событий и итогов Второй мировой войны и они, соответственно, понимая это, аккуратно с белорусами в данном ключе работают.
Написать такую «историю», как говорится, «под себя» у Александра Лукашенко и всей белорусской элиты не получится. Их собственные многочисленные героические фронтовики и партизаны, участники Великой Отечественной войны не дадут — кто с этого, а кто с того света достанут!
Но и нам нельзя сидеть сложа руки. Тему искажения в Белоруссии истории вообще (помните, о войне 1812 года как «не нашей войне»?) и особенно об искажении истории Великой Отечественной войны мы до последнего времени спускали на тормозах. Теперь надо во весь голос об этом сказать, дать должный отпор «по всему фронту» — как на общественном, так и на самом высоком политическом уровне.
Надо понимать, что этот отпор мы будем давать не Лукашенко только, но, главным образом, общей линии внедрения Западом в новые независимые государства этой концепции «отдельной истории», которой общее прошлое в едином государстве, будь то Российская Империя и особенно СССР, чуждо.
В Минске не должно остаться сомнений, что союзные отношения с нашей страной во всех сферах возможны только на основе верности нашей общей истории. Она состоялась так, как состоялась, это великая история, и, если сегодня конъюнктурные политические интересы подвигают того или иного руководителя её искажать, то это должно быть для него клеймом в глазах всей России», — отметил Михаил Демурин.