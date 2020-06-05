Минск, , 13:21 — REGNUM

Россия должна дать понять властям Белоруссии, что союзные отношения с нашей страной во всех сферах возможны только на основе верности нашей общей истории, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 5 июня, комментируя высказывания Александра Лукашенко.

Как сообщалось ранее, президент Белоруссии сделал ряд новых острых заявлений по исторической проблематике и, в частности, заявил, что «мы не позволим им разделить Белоруссию, как это было в 1939 году».

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«В том, что сказал Александр Лукашенко по 1939 году, нет ничего странного. Линия на придумывание «отдельной от России» истории проводится Минском не первый год. Соответственно, сочиняется и «своя» история участия Белорусской ССР в Великой Отечественной войне советского народа против немецких захватчиков. «Бессмертный полк» в Белоруссию Лукашенко просто так что ли не пустил?

Такая, с позволения сказать, история может быть только искажённой, лживой, тем более что объективно её создание играет на руку западным фальсификаторам событий и итогов Второй мировой войны и они, соответственно, понимая это, аккуратно с белорусами в данном ключе работают.

Написать такую «историю», как говорится, «под себя» у Александра Лукашенко и всей белорусской элиты не получится. Их собственные многочисленные героические фронтовики и партизаны, участники Великой Отечественной войны не дадут — кто с этого, а кто с того света достанут!

Но и нам нельзя сидеть сложа руки. Тему искажения в Белоруссии истории вообще (помните, о войне 1812 года как «не нашей войне»?) и особенно об искажении истории Великой Отечественной войны мы до последнего времени спускали на тормозах. Теперь надо во весь голос об этом сказать, дать должный отпор «по всему фронту» — как на общественном, так и на самом высоком политическом уровне.

Надо понимать, что этот отпор мы будем давать не Лукашенко только, но, главным образом, общей линии внедрения Западом в новые независимые государства этой концепции «отдельной истории», которой общее прошлое в едином государстве, будь то Российская Империя и особенно СССР, чуждо.