Минск, , 13:20 — REGNUM Белоруссии и Венгрии необходимо использовать все возможности для расширения сотрудничества. Об этом 5 июня в Минске на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Обращаясь к венгерскому гостю, Лукашенко сказал: «Хочу вас поздравить. Вы открываете всему миру старые-новые маршруты после этой страшной, как нам казалось, эпидемии. И я хочу вас поблагодарить, что этот маршрут вы открыли, прибыв в Белоруссию».

«Я хорошо знаю возможности, потенциал и ту степень сотрудничества между СССР и Венгрией, которая была в прошлом веке. Это страна (Венгрия. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии) с высочайшим уровнем развития. И в силу этого — огромного потенциала», — сообщил Лукашенко. Он также отметил: «Товарооборот в $255 млн — это не тот, который должен быть между Венгрией и Белоруссией. Нам надо использовать все возможности Венгрии и Белоруссии для того, чтобы расширить товарооборот не только между двумя странами, но и двумя мощными экономическими организациями: с одной стороны — ЕС, с другой — Евразийским экономическим союзом».Лукашенко заверил Орбана: «Если мы о чем-то договоримся, Белоруссия свято будет выполнять эти договоренности».Государственное телевидение Белоруссии транслировало церемонию встречи главы правительства Венгрии: во дворе президентского дворца Александр Лукашенко тяжело, слегка покачиваясь, вышел к автомобилю, на котором приехал Орбан.