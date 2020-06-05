Киев, 5 июня 2020, 13:20 — REGNUM Если Россия будет стремиться возобновить подачу воды в Крым с территории Украины, «патриотам» следует сделать это физически невозможным. Об этом написал радикал Дмитрий Корчинский 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, взрыв плотины Каховской ГЭС уничтожит Каховское водохранилище, откуда раньше вода поступала по Северо-Крымскому каналу в Крым.
Корчинский также отметил небольшую роль Каховской гидроэлектростанции в энергоснабжении Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава американского фонда Джеймстаун Глен Говард заявил, что РФ якобы может попытаться «взять под контроль» часть Херсонской области Украины, где находится Каховское водохранилище и проходит Северо-Крымский канал.
Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, Украина перекрыла канал для того, чтобы спровоцировать нехватку воды в Крыму. По замыслу украинских «патриотов», это должно было пробудить любовь крымчан к Киеву и перечеркнуть итоги референдума о самоопределении полуострова.
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