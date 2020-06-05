Анкара, , 13:16 — REGNUM Комендантский час, который продлится все выходные и связан с пандемией коронавируса, вводится в 15 провинциях Турции с 00:00 6 июня по 24:00 7 июня. Об этом 5 июня сообщает посольство РФ в стране на своей странице в соцсети Twitter.

«Уважаемые соотечественники, проживающие в Турции, обращаем ваше внимание, что с 0:00 6 июня по 24:00 7 июня в 15 провинциях Турции, включая Анкару, Бурсу, Измир, Коджаэли, Стамбул, вводится комендантский час», — говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве иностранных дел Турции осудили террористический акт в Афганистане, жертвой которого стал известный религиозный деятель.