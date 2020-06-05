Севастополь, , 13:08 — REGNUM Власти Севастополя запланировали провести досрочные выборы губернатора города 13 сентября 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июня в пресс-службе местного Заксобрания.

«Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября 2020 года. Сегодня депутаты должны рассмотреть этот вопрос», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года президент России Владимир Путин досрочно освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева. Позже политсовет местного отделения «Единой России» принял решение о выдвижении на внутрипартийное голосование кандидатов на пост губернатора города.

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