Екатеринбург, , 13:02 — REGNUM В Свердловской области могут провести голосование по поправкам в Конституцию без видеонаблюдения. Об этом заявил глава облизбиркома Владимир Русинов на пресс-конференции.

По словам руководителя, видеонаблюдение изначально планировалось, но из-за требований Роспотребнадзора его организацию представляют затруднительной.

«В рекомендациях Роспотренадзора прописано, что помещения должны быть сквозными», — сообщил Русинов.

Кроме того, голосование пройдёт в том числе на дому, и там видеонаблюдение организовать не получится.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля 2020 года.

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