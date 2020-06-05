Ярославль, , 12:56 — REGNUM В Ярославле подвели итоги электронного аукциона по выбору подрядчика заверешения строительства нового участка Осташинского кладбища. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кладбище

Соответствующей требованиям была признана заявка только одной фирмы — ООО «Яравтодор». С ней власти и планируют заключить контракт за сумму 9,3 млн рублей (начальная цена — 9,9 млн).

«Яравтодор» известен в городе ремонтом и уборкой дорог. Компания многократно подвергалась критике за качество работ. И даже мэр города передавал фирме «большой привет» за отсутствие уборки в Дзержинском районе прошлой зимой.

«Большой привет «Яравтодору». Дорогу не убирали зимой абсолютно. Видно, что даже техника не выходила. А про весну и говорить нечего», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков на общегородском совещании 21 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с предыдущим подрядчиком — ООО «Кустари» — контракт ранее был расторгнут. Фирма не выполнила работы в срок. Новый участок кладбища должен был быть готов еще в октябре 2019 года. Из-за срыва сроков ярославцы вынуждены терпеть большие неудобства — захоронения производятся за 25 километров от города на кладбище в Селифонтово.

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