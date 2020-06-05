Москва, , 12:54 — REGNUM Свои поздравления с профессиональным праздником направил экологам России глава российского правительства Михаил Мишустин. Текст его поздравительной телеграммы 5 июня обнародован на сайте правительства России.

«Сегодня решение экологических вопросов — важнейшее направление, которое требует комплексного подхода и четкой координации усилий государства, бизнеса и общества», — говорится в опубликованном поздравлении.

Также в нем подчеркивается, что для эффективного противостояния угрозам и вызовам в данной сфере нужно действовать совместно, привлекая серьезные материальные и интеллектуальные инвестиции.

Кроме этого, Мишустин отметил, что использование современных технологий производства и рациональный поход в вопросе использования ресурсов природы способствуют сохранению и восстановлению леса, животного мира и уникальных заповедных территорий, а также чистоте воды, воздуха и почв, в том числе для следующих поколений.

«Экологическое мышление должно стать не только символом прогресса, но и нормой жизни для каждого из нас», — также указал в своем поздравлении глава правительства РФ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил главного тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяну Покровскую с юбилеем.