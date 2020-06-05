Стокгольм, , 12:56 — REGNUM 5 июня журналисты шведкой новостной службы Sveriges Radio выпустили новостную статью под названием «Международные акторы со своей повесткой в американских протестах». Так, издание ссылается на «международных экспертов», согласно мнению которых, «Китай и Россия используют протесты в США в своих целях».

Журналисты Sveriges Radio отметили, что российское и китайское «воздействие может быть как скрытым, так и через открытые мнения». Одним из аналитиков, на комментарий которого журналисты издания сослались при написания своей статьи, стал Себастьян Бай из Шведского института оборонных исследований. Напомним, что данное учреждение является правительственной организацией в Швеции.

«Несколько средств массовой информации в последние недели изучали санкционированное государственными институтами влияние, оказываемой через подконтрольные государству СМИ и дипломатов. Там было видно, что не в последнюю очередь официальные отчеты России и Китая в настоящее время в значительной степени используют развитие событий в США для поддержания своей собственной повестки», — заявил Бай.

Другой комментарий в статье пришел от Питера Стано, спикера Европейского союза по иностранным делам и официального представителя Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (EastStratcom Task Forse).

«С российской стороны в СМИ появляются обвинения в том, что за беспорядками стоит Демократическая партия США», — заявил Стано.