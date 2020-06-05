Стокгольм, , 13:04 — REGNUM Швеция применяет двойные стандарты при оценке действий властей разных стран во время подавления беспорядков. Это проявилось в ситуации с массовыми протестами в США, вызванными гибелью афроамериканца при его задержании полицией, заявило 5 июня посольство РФ в Швеции на странице диппредставительства в Facebook.

В посольстве отметили, что жители Швеции вышли в центр Стокгольма, поддерживая американские протесты против полицейского произвола, однако «здешний политистеблишмент по-прежнему ограничивается лишь безобидными дружескими увещеваниями в адрес Вашингтона».

Дипломаты напомнили, что в ходе протестов в США пострадала шведская журналистка Нина Сванберг. В конце мая Сванберг была ранена полицейской резиновой пулей во время освещения демонстрации в Миннеаполисе.

При этом шведские официальные власти остервенело критикуют некоторые страны, если там происходят столкновения протестующих и правоохранителей. В Стокгольме, видимо, пока не поняли очевидный вывод о губительности двойных стандартов, тем более в области прав человека.

«Что ж, учить других, как следует поступать, гораздо легче, чем самому быть истинным, а не фальшивым политическим камертоном», — отметили в посольстве.

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