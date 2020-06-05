Пекин, , 12:47 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая высоко оценивает заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой по ситуации вокруг Гонконга. Об этом 5 июня заявил глава МИД КНР Гэн Шуан.

«Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров, госпожа Захарова и другие официальные лица России выступили в поддержку Китая в вопросе Гонконга, призывая внешние силы не вмешиваться во внутренние дела Китая», — сказал Шуан, добавив, что китайская сторона «высоко ценит заявление госпожи Захаровой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что инициатива США сделать «вопрос Гонконга» предметом обсуждения Совета Безопасности ООН является элементом информационной войны Вашингтона с Пекином.

Напомним, инициатором обсуждения «проблемы Гонконга» в СБ ООН выступили США и Великобритания — страны, которые осуждают Китай за намерение принять закон о нацбезопасности в Гонконге, расширяющий возможные меры устранения беспорядков.

Читайте также: Посол РФ: США проявили в ситуации с Гонконгом метод двойных стандартов