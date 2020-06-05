Киев, , 13:01 — REGNUM Большинство представителей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины выступают против отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, заявил член фракции Александр Качура, сообщил 5 июня телеканал «Громадське».

"Не поддерживает [отставку] абсолютное большинство. Возможно, есть претензии у нас сейчас к Арсену Борисовичу, но в то же время, если на такое важное министерство у нас нет другого кадрового предложения, то и подписи, мне кажется, собирать неправильно», — сказал он.

Депутат отметил, что между Аваковым и президентом Украины Владимиром Зеленским есть договорённость, согласно которой министр уйдёт со своего поста по первому требованию.

Напомним, ранее диаметрально противоположное заявление касательно отношения фракции «Слуга народа» к фигуре Авакова сделал представитель фракции Евгений Шевченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аваков выступил в Верховной раде Украины, где, в частности, отказался извиняться за резонансные преступления, которые произошли за время его работы.

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