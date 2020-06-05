Вашингтон, , 12:44 — REGNUM Бывший президент США Джимми Картер, комментируя бушующие по стране протесты, заявил, что «молчание может быть столь же смертоносным, как и насилие», и призвал жителей страны, занимающих позиции «власти, привилегий и моральной совести», бороться с расовой дискриминацией. Об этом сообщает CNN.

«Люди власти, привилегий и моральной совести должны встать и сказать «больше — нет» расово дискриминационной полиции и системе правосудия, аморальному экономическому неравенству между белыми и черными, а также действиям правительства, которые подрывают нашу единую демократию. Мы несем ответственность за создание мира и равенства во всем мире для себя и будущих поколений», — сказал Картер.

По его словам, США нужно, чтобы правительство было таким же хорошим, как народ.

Картер, демократ, сказал также, что он и бывшая первая леди Розалин Картер «видели, что молчание может быть столь же смертоносным, как и насилие» с тех пор, как покинули Белый дом в 1981 году, и теперь «страдают от трагической расовой несправедливости и последующей реакции по всей нашей стране в последние недели».