Москва, , 12:27 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин 15 июня в режиме видеоконференции проведет заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

В повестке заседания — рассмотрение проекта программы деятельности Парламентской ассамблеи по сближению и гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ на 2021−2025 годы, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Планируется, что участники заседания также обсудят опыт парламентов стран ОДКБ по законодательному обеспечению мер, принятых в ситуации распространения коронавирусной инфекции и вопросы взаимодействия в новых условиях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший главный санитарный врач депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») призвал модернизировать законодательство в сфере биологической безопасности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в свете пандемии коронавируса.

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