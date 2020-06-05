Сеул, , 12:30 — REGNUM В течение ближайших пяти лет правительство Южной Кореи выделит $30 млн на программу иммунизации. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, данное решение было озвучено в ходе глобального саммита по вакцинам, проходившего в формате онлайн-конференции с 4 по 5 июня. В мероприятии, состоявшемся по инициативе Великобритании, приняли участие более 70 приглашенных гостей, включая 35 глав государств и правительств.

В рамках встречи глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва в очередной раз подчеркнула важность солидарности и сотрудничества международного сообщества в разработке и распространении вакцин от ряда инфекционных заболеваний, включая коронавирус.

Отмечается, что в период с 2021 по 2025 годы власти Южной Кореи намерены выделить на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) 36 млрд вон (~$30 млн), а в 2020 году — $5 млн.