Тегеран, , 12:25 — REGNUM Ограничительные меры Соединенных Штатов и Европейского союза против Сирии затрагивают обычный народ, это негуманно. Об этом 5 июня заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

«Большая часть негативных последствий и ущерб от этих санкций затрагивает народ и обычных граждан Сирии», — цитирует его РИА Новости.

Аббас также потребовал отменить все антисирийские санкций, чтобы страна смогла восстановить инфраструктуру страны, разрушенную поддерживаемыми Западом террористами.

Как сообщало ИА REGNUM, США, а затем и ЕС ещё на год продлили введённые ранее санкции против Сирии. Теперь их действие завершится 1 июня 2021 года.

В МИД РФ напомнили неизменную позицию Москвы о вреде таких решений, которые «калечат сирийскую экономику», а также мешают стране бороться с эпидемией коронавируса, не давая ей закупать оборудование, лекарства, препятствуя доставке гуманитарных товаров.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: Запад продолжает калечить экономику Сирии санкциями