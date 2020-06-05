Тбилиси, , 12:14 — REGNUM Соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили решили пойти на уступки в вопросе распределения мандатов в будущем парламенте и согласились оставить своей партии определенный «минимум».

Соответствующее заявление от имени партии «Единое национальное движение» сделал член партии, депутат парламента Ника Мелия. Те препирательства вокруг выдвижения кандидатов по отдельным мажоритарным округам, которые в последние дни охватили ряды, казалось бы, доселе сплоченной оппозиции, депутат назвал совершенно неуместными.

«В течение последних дней мы наблюдаем волнения в связи с избирательными округами, что абсолютно неуместно. Несколько субъектов решили, что мы мешаем вести переговоры. Оснований для этого нет и не было. Для того, чтобы вместе бороться с олигархом, «Единое национальное движение» как самая крупная оппозиционная партия уступит в Тбилиси 6 избирательных округов из восьми. А в двух округах — Глданском и Самгорском кандидатов выдвинем мы», — отрезал Мелия.

Что касается регионов, соратники Саакашвили согласятся уступить места и там, если со стороны других оппозиционных партий будут выдвинуты сильные кандидаты.

«Таким образом, по мажоритарным округам в Тбилиси «Единое национальное движение» переговоры прекращает. Что касается регионов, кампанию мы должны начать и здесь. А что касается кандидатов, если народу будут предложены сильные кандидаты, то в этом случае мы будем готовы к переговорам», — заявил Мелия.

Отметим, что после внесения изменений в Конституцию, над чем уже начал работать парламент Грузии, в стране из 73 мажоритарных округов останется 30, и 8 из них — в Тбилиси.

Ранее лидеры ЕНД один за другим уверенно заявляли, что так как они являются самой сильной оппозиционной партией, то и как минимум половина мажоритарных мандатов в будущем парламенте должна принадлежать их партии. Подобные аппетиты соратников Саакашвили вызвали недовольство в рядах остальной оппозиции, в том числе со стороны бывших однопартийцев, а ныне — членов «Европейской Грузии». После сегодняшнего заявления Ники Мелия в «Европейской Грузии» с удовлетворением отметили, что это решение дает им основания для достижения соглашения и совместной борьбы за отстранение от власти олигарха Иванишвили.

Напомним, что парламентские выборы 2020 года в Грузии планируются в октябре. До выборов парламенту Грузии предстоит принять проект поправок в Конституцию и изменения в избирательное законодательство, чтобы выполнить соглашение, подписанное между правящей партией и оппозицией 8 марта в резиденции посла США.