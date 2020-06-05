Москва, , 12:08 — REGNUM Представитель госдепа очевидно забыл, что США находятся в Сирии незаконно, даже вопреки своим неоднократным заявлениям о намерении покинуть территорию суверенного государства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Попытка обвинить Россию в деструктивных действиях, которую неуклюже предпринял помощник госсекретаря, обусловлена непреодолимым желанием США контролировать сирийские месторождения нефти», — заявил Железняк.

Он возмущен тем, что американские деятели, наживающие капиталы на вооруженных конфликтах, открыто пытаются завладеть недрами суверенной страны, прикрываясь словами о защите месторождений от террористов.

По мнению помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера, Россия должна «убираться с Ближнего Востока», поскольку она играет там «деструктивную роль».

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