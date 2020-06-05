Токио, , 12:03 — REGNUM Власти Японии пока не принимали никакого решения о возможной поездки премьер-министр Синдзо Абэ в Москву на Парад Победы 24 июня. Об этом 5 июня заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

«Что касается участия премьер-министра в планируемой в России церемонии, никакого решения еще не было принято», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Asahi со ссылкой на японского высокопоставленного правительственного чиновника сообщило, что Синздо Абэ не приедет в Москву для присутствия на параде в честь 75-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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