Киев, , 12:12 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отказался извиняться перед депутатами Верховной рады за резонансные преступления, которые произошли на Украине за время его работы. Выступление министра транслировал 5 июня парламентский телеканал «Рада».

К Авакову обратилась депутат от фракции «Голос» Инна Совсун. Она призвала чиновника извиниться за происшествие в Кагарлыке, где сотрудников полиции задержали по подозрению в пытках мужчины и изнасиловании свидетельницы, а также за то, что убийцы пятилетнего мальчика до сих пор не наказаны.

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«Я не буду делать то, что вы хотите, я буду делать то, что должен… и не вам меня учить, как говорят, родину любить», — ответил министр.

Аваков также призвал парламентария воздержаться от политических спекуляций на резонансных делах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Арсен Аваков заявил, что некорректно говорить о том, что криминогенная обстановка на Украине близка к показателям 90-х годов. Это утверждение не подтверждается статистикой.

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