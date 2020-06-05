Варшава, , 12:02 — REGNUM Количество солдат, принимающих участие в периодических учениях польской армии Anakonda в этом году будет сокращено из-за эпидемии коронавируса. С таким сообщением выступила пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Адриана Волыньская.

«Из-за эпидемиологической ситуации сценарий учений и количество задействованных в них солдат, были сокращены», — передаёт слова пресс-секретаря «Польское радио».

Учения Anakonda проводятся раз в два года. В рекордном 2016 году в них приняли участие около 31 тысячи военнослужащих. В учениях Anakonda 2020, которые пройдут на тренировочных полигонах в Дембе, Ожише и Устце, примут участие только около 5 тысяч польских военных.

«Мы были вынуждены частично модифицировать изначальные планы. В сложившейся ситуации армия проходит уникальное испытание — мы должны реализовать поставленные перед нами цели в условиях пандемии.

В связи с этим учения Anakonda 2020 были сокращены с точки зрения количества солдат. В настоящее время в них участвуют порядка 5 тыс. военнослужащих. Стоит отметить, что это национальные учения, без участия войск союзников», — пояснила Адриана Волыньская.

Как уже сообщалось, в настоящее время на полигоне в Дравско-Поморском (в Западно-Поморском воеводстве) проходят польско-американские военные учения Defender Europe 20+. Как пояснял министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, их масштаб также несколько сокращён из-за эпидемии, — в них принимают участие около 6 тысяч польских и американских военнослужащих. Манёвры продлятся до 18 июня.