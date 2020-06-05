Сеул, , 11:57 — REGNUM 2 июня военные Южной Кореи провели военные учения по обороне островов Токто. Об этом сообщает KBS со ссылкой на военные источники.

По данным источников, в учениях приняли участие восемь кораблей и пять самолётов, включая истребители F-15K.

Отмечается, что об учениях не сообщалось заранее, чтобы избежать новых конфликтов с Японией.

Напомним, что в мае текущего года в Южной Корее выразили протест против притязаний Японии на острова Токто, а в июне — Сеул выразил намерения возобновить процедуру урегулирования спроса с Токио по Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу введенных японской стороной экспортных ограничений.

Учения по обороне островов Токто проводятся с 1986 года, а с 2019 года манёвры переименованы в «учения по защите территорий в Восточном море».