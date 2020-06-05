Киев, , 11:51 — REGNUM Криминогенная ситуация на Украине не настолько тяжёлая, как в 90-е годы XX века, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 5 июня, выступая с трибуны Верховной рады.

Чиновник показал слайды со статистикой убийств на Украине, начиная с 1961 года.

«Слайд показывает динамику и опровергает инсинуацию, относительно того, что якобы у нас сейчас хуже, чем в 90-х. Это статистика на территории Украины с 1961 по нынешний год. Это совсем не так», — подчеркнул он.

Аваков сообщил, что в 2020 году раскрыто 92% убийств, совершённых на Украине. Аналогичные показатели раскрываемости тяжких телесных повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Украины пообещал пресекать бандитские разборки и жёстко отвечать на попытки посеять в обществе страх.

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