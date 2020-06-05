Киев, 5 июня 2020, 11:51 — REGNUM Криминогенная ситуация на Украине не настолько тяжёлая, как в 90-е годы XX века, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 5 июня, выступая с трибуны Верховной рады.
Чиновник показал слайды со статистикой убийств на Украине, начиная с 1961 года.
Аваков сообщил, что в 2020 году раскрыто 92% убийств, совершённых на Украине. Аналогичные показатели раскрываемости тяжких телесных повреждений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Украины пообещал пресекать бандитские разборки и жёстко отвечать на попытки посеять в обществе страх.
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