Кишинёв, , 11:54 — REGNUM Вопрос заключения нового кредитного соглашения между Молдавией и Россией может быть решён до конца июня при условии принципиального согласия российской стороны. Об этом заявил молдавский президент Игорь Додон в видеообращении, опубликованном 5 июня на его странице в Facebook.

Он выразил надежду, что переговоры о предоставлении Кишинёву кредита возобновятся, а точка в этом процессе будет поставлена во время его визита в Москву. Неделя, отметил Додон, потребуется на подписание соглашения, проведение его через правительство и выставление на голосование в парламенте.

«В течение пары недель, то есть до конца июня будет понятно», — сказал молдавский лидер.

Глава Молдавии добавил, что противники российского кредита сейчас сами готовы поддержать это соглашение.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая Конституционный суд Молдавии признал противоречащим основному закону страны соглашение о получении кредита от России в размере 200 миллионов евро. Отметим, визит Додона в Москву состоится по случаю парада Победы, запланированного на 24 июня.

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