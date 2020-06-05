Москва, , 11:40 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем эколога и отметил, что качество жизни, здоровье людей во многом зависят от бережного отношения к природе.

«Качество жизни, здоровье людей во многом зависят от бережного отношения к природе. Рациональное использование наших водных, лесных, земельных ресурсов, забота о сохранении многообразия животного мира, снижении негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду — приоритетные задачи государства. Экологи вносят значимый вклад в их решение», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июля состоится всероссийское голосование по поправкам к Конституции. Они, в частности, обязывают правительство принимать меры к сохранению природного богатства и биологического разнообразия России, к снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее широкий общественный резонанс получило ЧС в Красноярском крае. Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тыс. кубометров топлива. Компания «Норникель» считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Сегодня, 5 июня, глава МЧС Евгений Зиничев отчитается о ситуации президенту РФ Владимиру Путину.