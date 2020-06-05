Киев, 5 июня 2020, 11:42 — REGNUM Инициатором криминальной разборки в Броварах был «авторитет» по кличке «Журавль», заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 5 июня с трибуны Верховной рады.
Он рассказал, что перестрелка в Броварах стала следствием конфликта между местными перевозчиками и перевозчиками из Киева и Винницы.
Аваков сообщил, что в данный момент установлены личности 67 возможных участников перестрелки, 44 из них сообщено о подозрении, 29 человек арестованы без возможности выхода под залог.
Министр выразил сожаление, что среди задержанных много молодых людей, которые, скорее всего, получат реальные тюремные сроки.
Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве у стен Верховной рады проходит акция протеста. Митингующие требуют отставки Авакова. Во время выступления чиновника они подожгли импровизированный милицейский «бобик».
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