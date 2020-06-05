Минск, , 11:46 — REGNUM Россия и Белоруссия в соответствии с полном проводят подготовку к совместным военным учениям «Запад — 2021», которые пройдут на белорусской территории. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили 5 июня в военном ведомстве Белоруссии.

Как напомнили в белорусском минобороны, совместные учения ВС России и Белоруссии проводятся раз в два года по решению, которое в 2009 годы приняли президенты двух стран.

«В настоящее время по линии генеральных штабов вооруженных сил идет плановая подготовка к его проведению», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что число участников и количество задействованной в учениях техники будет объявлено не ранее чем за 42 дня до старта учений.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Крыму прошли учения по противо-воздушной обороне (ПВО) зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» и самоходных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».