Тбилиси, , 11:35 — REGNUM Перейти на пропорциональную избирательную систему Грузия вполне могла уже к парламентским выборам 2020 года, заявила в эфире Общественного телевидения Грузии 4 июня вечером вице-спикер парламента Грузи, депутат от фракции «Альянс патриотов» Ирма Инашвили.

По ее словам, в мире существуют разные системы выборов парламента, и каждая из них демократична и легитимна, но в условиях стран с незрелой демократией, подобных Грузии, где сильна вероятность узурпации власти одной политической силой, лучшим вариантом является именно пропорциональная система.

«Почему мы хотели перейти на пропорциональную систему. Потому что у нас есть очень тяжелый опыт и наследие того, как использовала та или иная власть мажоритарную систему в собственных целях. Поэтому в странах, где демократия еще очень незрелая и где у правителей велико желание узурпации власти, а менталитет еще надо изменить, возникает много вопросов относительно мажоритарной системы. У меня лично есть опыт того, как сложно лидеру оппозиционной партии принимать участие в мажоритарных выборах. Так что страна должна была перейти на пропорциональную систему, потому что еще при правлении Саакашвили неоднократно фальсифицировались выборы и осуществлялась узурпация власти. Когда «Грузинская мечта» пришла к власти в 2012 году, ее лидеры говорили о необходимости перехода на такую систему. А сегодня, когда эта партия находится у власти, она затягивает переход на пропорциональную систему. Фактически мы вращаемся по замкнутому кругу», — констатировала Инашвили.

Напомним, что 4 июня в эфире Общественного телевидения Грузии началось первое публичное обсуждение очередного проекта поправок в Конституцию. В этой встрече не принимали участия представители «Национального движения» и «Европейской Грузии», которые весь предыдущий период категорически требовали перехода страны на пропорциональную избирательную систему и устраивали с этой целью многочисленные акции протеста.

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» взяла на себя обязательство внести изменения в конституцию на основании соглашения, которое заключила с оппозицией при посредничестве иностранных дипломатов в посольстве США 8 марта. Эти изменения предусматривают проведение выборов 2020 года по новой системе: в будущий парламент должны быть избраны 120 депутатов по пропорциональным спискам и 30 — по мажоритарным округам, избирательный барьер будет понижен с 5% до 1%, а также будет установлен 40% порог для получения права на формирование парламентского большинства и однопартийного правительства.