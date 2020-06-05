Тбилиси, , 11:29 — REGNUM Партия «Грузинская мечта», которая правит страной с 2012 года, никогда не приходила к власти с поддержкой ниже 40%, заявил в эфире Общественного телевидения Грузии 4 июня вечером спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

«Часть оппозиции спекулирует тем, что якобы правящая партия хочет в очередной раз заполучить власть и полную легитимацию, имея поддержку ниже 40%. Хочу сказать, что мы такого никогда не говорили. Более того, начиная с 2012 года и до настоящего времени «Грузинская мечта» никогда не приходила к власти с поддержкой ниже 40%. Поэтому мы с таким условием согласились и отразили его в конституционных изменениях», — подчеркнул Талаквадзе.

Он также объяснил порядок распределения нераспределенных мандатов. По словам спикера, такие мандаты будут распределены между теми партиями, которые будут иметь наибольший остаток действительных голосов.

Напомним, что 4 июня в эфире Общественного телевидения Грузии началось первое публичное обсуждение очередного проекта поправок в Конституцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обязательство о внесении в Конституцию новых изменений правящая партия Грузии «Грузинская мечта» взяла на основании соглашения, которое заключила с оппозицией при посредничестве иностранных дипломатов в посольстве США 8 марта. Эти изменения предусматривают проведение выборов 2020 года по новой системе: в будущий парламент должны быть избраны 120 депутатов по пропорциональным спискам и 30 — по мажоритарным округам, избирательный барьер будет понижен с 5% до 1%, а также будет установлен 40% порог для получения права на формирование парламентского большинства и однопартийного правительства.