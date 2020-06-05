Москва, , 11:16 — REGNUM Правительство РФ не поддержало законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Как передает корреспондент ИА REGNUM5 июня, это следует из отзыва правительства РФ за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым. Парламентарии предложили вернуться к практике до 2016 года, когда пенсия работающим пенсионерам индексировалась на уровень инфляции.

Правительство РФ представило отрицательный отзыв на инициативу.

«Корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счет заработной платы работающих пенсионеров, в связи с чем признание статьи 261 Федерального закона «О страховых пенсиях» утратившей силу требует дополнительного обоснования», — отмечается в документе.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его принятие не потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета. Вместе с тем реализация положений потребует дополнительных расходов за счет средств бюджета Пенсионного фонда в 2020 году в объеме 184,25 млрд рублей, однако законопроект представлен без учета требований статьи 83 Бюджетного кодекса, согласно которой законопроект должен определять источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств, аргументировали отрицательную позицию в правительстве.

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