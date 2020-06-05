Сеул, , 11:14 — REGNUM 5 июня опубликованы результаты трехдневного опроса о деятельности Южной Кореи Мун Чжэ Ина, сообщает KBS.

Согласно результатам опроса, проведенного исследовательской компанией Gallup Korea в период со 2 по 4 июня среди 1100 человек старше 18 лет, 62% опрошенных поддерживают политику президента, что на 3% ниже по сравнению с опросом, проведенным на прошлой неделе. 27% недовольны политикой лидера государства, что на 2% больше, чем неделю назад.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» составил 43%, Объединённой партии будущего — 17%, партии Справедливости — 7%.

Напомним, согласно результатам опроса другой исследовательской компании Real Meter более половины граждан Южной Кореи поддерживают идею о повторном предоставлении единовременной финансовой помощи в рамках поддержки населения в условиях пандемии коронавируса.

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