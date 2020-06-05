Киев, 5 июня 2020, 11:06 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» благодарна сенаторам США за принятие поправок к закону «О защите европейской энергетической безопасности» (PEESA), которые ужесточают санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявили 4 июня в пресс-службе компании.
В украинской компании уверены, что данное решение может окончательно остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».
Напомним, ранее Сенат США одобрил законопроект о расширении санкций в отношении «Северного потока — 2». Решение поддержали пять членов палаты парламента от обеих партий США.
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