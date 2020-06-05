Киев, , 11:06 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» благодарна сенаторам США за принятие поправок к закону «О защите европейской энергетической безопасности» (PEESA), которые ужесточают санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявили 4 июня в пресс-службе компании.

«Нафтогаз выражает благодарность сенаторам и другим друзьям Украины в Соединённых Штатах, которые в прошлом году привели к принятию PEESA, а сейчас представили законопроект об уточнении этого закона», — сказано в сообщении.

В украинской компании уверены, что данное решение может окончательно остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Нафтогаз будет продолжать разъяснительную кампанию в Соединённых Штатах и странах ЕС, имея целью защиту украинских, европейских и трансатлантических интересов в сфере безопасности», — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее Сенат США одобрил законопроект о расширении санкций в отношении «Северного потока — 2». Решение поддержали пять членов палаты парламента от обеих партий США.

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