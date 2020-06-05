Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Примерно 15% жителей США являются «не очень хорошими людьми». Такое мнение 5 июня высказал экс-вице-президент США Джозеф Байден, который добивается выдвижения кандидатом от Демократической партии на пост президента страны, его слова приводит агентство Bloomberg.

По информации журналистов, Байден сделал такое заявление в ходе онлайн-встречи со своими афроамериканскими сторонниками, посвященной вопросам борьбы с расизмом в связи с гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) от жесткого обращения полиции местного жителя Джорджа Флойда.

Во время онлайн-встречи бывший вице-президент раскритиковал деятельность действующего президента США Дональда Трампа и указал, что деятельность последнего раскалывает американское общество.

При этом Байден заявил, что от 10 до 15% американских граждан являются «не очень хорошими людьми», хотя, по его мнению, «значительное большинство» граждан США — достойные люди, желающими своей стране блага.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 июня экс-министр обороны США отставной генерал Джеймс Мэттис заявил, что президент США Дональд Трамп является первым главой страны, который пытается разделить американцев вместо того, чтобы их объединять.