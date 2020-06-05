5 июня 2020 | Время чтения 19 мин

Дмитрий Орлов, , 15:00 — REGNUM 1. Федеральная политика в отношении регионов

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

В мае 2020 года наблюдалось дальнейшее усиление решений, связанных не только с противодействием распространению коронавирусной инфекции, но и восстановлением региональных экономик. На этом направлении стоит выделить ряд приоритетов — как правило, развивающих тенденции апреля 2020 года.

Во-первых, курс на реализацию инфраструктурных проектов, в том числе — как одного из драйверов решения социально-экономических проблем субъектов Федерации. В мае этот вопрос поднимался, в частности, на совещании под председательством Владимира Путина по ситуации в транспортной сфере. Характерно, что президент рассматривает сложившуюся ситуацию в контексте не только актуальных вызовов, но и возможностей усилить конкурентные преимущества страны в этой сфере в долгосрочной перспективе («сейчас есть реальная возможность ускорить манёвр грузовыми потоками в пользу собственных портов»). Показателен дифференцированный подход, избранный главой государства, — среди приоритетов им были названы модернизация Восточного полигона, портов Юга и Северо‑Запада, развитие Центрального транспортного узла в европейской части страны. В целом российские регионы, включенные в ключевые транзитные маршруты, с большой вероятностью получат дополнительную федеральную поддержку уже в 2020—2021 годах, но будут находиться под более пристальным контролем Центра в оценке эффективности реализации этих проектов.

Владимир Путин проводит видеоконференцию Kremlin.ru

Во-вторых, поддержка индустриальных регионов (что соотносится, например, с приоритетами в рамках мер восстановления российской экономики в период кризиса 2008−2010 годов, когда Владимир Путин был главой правительства). В апреле 2020 года под руководством президента было проведено совещание по развитию автопрома, в мае — по поддержке авиационной промышленности. Ряд задач, касающихся развития машиностроения, обсуждались и в ходе совещания по развитию транспортной отрасли.

В-третьих, жесткий контроль руководства страны за реализацией мер реагирования на кризисы и возможные вызовы, связанные со стихийными бедствиями и угрозами техногенного характера. Примечательна жесткая реакция Владимира Путина на ситуацию с разливом дизельного топлива в Красноярском крае, а также обсуждение ситуации с паводками и пожарами в регионах в ходе совещания в конце мая 2020 года. В подобных случаях руководство страны нередко подвергается критике за применение ручного управления в работе с регионами, но на деле мы наблюдаем ответ Кремля на общественный запрос. Запрос — именно на прямое вмешательство президента для разрешения ситуаций кризисного характера.

Все эти элементы стратегии федеральных властей могут стать дополнительным фактором для формирования нового путинского большинства в ситуации роста запроса на патернализм и более активную роль государства. Назначенное на 1 июля 2020 года голосование по поправкам к Конституции станет одним из этапов правового закрепления подходов, позволяющих руководству страны реагировать на такие общественные запросы. В сфере региональной политики этот курс может быть связан с более активной работой руководства страны и федеральных ведомств с локальной проблематикой, а также с более пристальным контролем Центра за реализацией на местах приоритетов социальной политики (в том числе в сфере здравоохранения).

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

В мае 2020 года в центре негативных информационных кампаний чаще оказывалось не руководство предвыборных территорий, а главы регионов, в которых губернаторские выборы прошли в 2018—2019 годах.

Возможно, представители элит ряда предвыборных регионов уже в начале мая ожидали, что в кадровой политике Центра возобладает консервативный тренд: ставка на одобрение участия в губернаторских кампаниях целого ряда действующих глав регионов, а не перестановок на этом уровне. При этом информационные атаки против ряда таких руководителей (например, главы Брянской области Александра Богомаза или губернатора Смоленской области Алексея Островского) наблюдались в первые месяцы 2020 года. Безусловно, одобрение федеральным центром участия в губернаторских кампаниях таких действующих руководителей в одних случаях частично можно объяснить незначительным уровнем интереса к возглавляемым ими территориям со стороны федеральных групп влияния (как, например, в случае Костромской области), а в других — осторожным подходом федеральных властей к работе с регионами с особой спецификой (как в случае с Татарстаном).

Александр Богомаз The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Тем не менее можно отметить и эффективность работы самих этих губернаторов, в том числе по снижению внутриэлитной напряженности в возглавляемых ими регионах. Заметна политика формирования многопартийного правительства, с 2012 года реализуемая в Смоленской области Алексеем Островским (характерно, что на начальном этапе реализации такого подхода ряд экспертов заявляли о связанных с ним рисках). Или многолетняя работа по выстраиванию баланса интересов с ведущими корпорациями, работающими в Ханты-Мансийском округе, а также по активизации прямых контактов с жителями губернатора Натальи Комаровой.

Напротив, публичный характер внутриэлитных противоречий в ряде регионов, прошедших через губернаторские кампании в 2018—2019 годах, отражает распространенный сценарий отношений между ключевыми игроками этого уровня — заметного усиления напряженности в первые два года после губернаторской кампании, когда руководство регионов считается более уязвимым. Возможно, именно в целом ряде регионов, где губернаторские кампании прошли в этот период, в первую очередь произойдет серьезная активизация открытых внутриэлитных конфликтов на этапе подготовки к парламентским выборам 2021 года — вероятно, после определенного снижения интенсивности связанных с этим фактором информационных кампаний в летний период нового всплеска таких конфликтов там стоит ожидать уже осенью 2020 года. Более активными такие информационные атаки будут, скорее всего, в отношении руководителей, уже подвергавшихся в последнее время критике со стороны Кремля — позиции чиновников на этом фоне воспринимаются как более уязвимые. Например, весьма вероятна активизация негативных медиакампаний в Красноярском крае уже летом 2020 года.

Резонансным сюжетом мая стало обсуждение инициативы врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и врио главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного об объединении этих регионов (с последующим решением не проводить соответствующие референдумы в этом году). Эта ситуация свидетельствует о готовности Центра оперативно корректировать политику региональных властей в случае, если их инициативы могут нести дополнительные риски. Характерно, что особую роль в оценке ситуации в НАО и формировании итоговой позиции, предполагающей более осторожный подход, сыграл вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, дважды посещавший Нарьян-Мар в период обсуждения проблемы. Этот пример может свидетельствовать и о продолжающемся усилении роли федерального руководства «Единой России» в выстраивании коммуникаций между Центром и регионами, разрешении внутриэлитных противоречий на местах и проведении независимого от властей территорий анализа ситуации. Эта тенденция уже во второй половине 2020 года — 2021 году может проявиться также и в рамках независимого контроля за реализацией мер по восстановлению региональных экономик с активным вовлечением в мониторинговую деятельность структур «Единой России».

Андрей Турчак Kremlin.ru

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Подготовка к единому дню голосования, осуществление мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, реализация инфраструктурных и инвестиционных проектов входят в число факторов, повлиявших на уровень влияния глав регионов в мае 2020 года.

Приобретают дополнительные политические очки главы регионов, получившие одобрение президента на их выдвижение на соответствующих губернаторских выборах: президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (с 9-го на 8-е место), губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова (с 11-го на 10-е место), глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 34-го на 28-е место), губернатор Смоленской области Алексей Островский (с 43-го на 39-е место), глава Тамбовской области Александр Никитин (с 71-го на 57-е место), губернатор Брянской области Александр Богомаз (с 52-го на 49-е место, переходит в группу с сильным влиянием).

Продолжается восходящий тренд для ряда врио глав регионов. Укрепляются позиции врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева (с 42-го на 38-е место): около 6 млрд рублей планируется выделить региону из федерального бюджета на строительство и реконструкцию гидротехнических объектов в районах, затронутых паводком в 2019 году. Переходит в группу с сильным влиянием врио губернатора Калужской области Владислав Шапша (с 53-го на 47-е место) — так, переговоры с Харбинской электрической корпорацией закончились соглашением о намерении начать строительство в регионе предприятия по производству энергетического оборудования с предполагаемым объемом инвестиций около 10 млрд рублей. Усиливается влияние врио главы Пермского края Дмитрия Махонина (с 48-го на 42-е место) — регион получит от федерального центра около 5,4 млрд рублей на реализацию мер по обеспечению сбалансированности бюджета. Кроме того, укрепляются позиции врио главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна (с 73-го на 69-е место).

Игорь Кобзев Kremlin.ru

При этом после решения о преждевременности проведения в этом году референдумов об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа несколько теряет влияние выступивший с данной инициативой врио губернатора первого из названных регионов Александр Цыбульский (с 45-го на 48-е место). При этом укрепляются позиции врио главы НАО Юрия Бездудного (с 67-го на 64-е место). Также незначительно усиливается влияние врио главы Республики Коми Владимира Уйбы (с 59-го на 58-е место), выступившего против присоединения возглавляемого им региона к Архангельской области.

Теряют позиции руководители ряда регионов, к началу июня 2020 года вошедших в первую десятку по числу выявленных случаев заражения COVID-19, где при этом наблюдалась проблемная ситуация с интенсивностью распространения инфекции: глава Республики Дагестан Владимир Васильев (с 12-го на 23-е место, покидает группу с очень сильным влиянием), губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (с 29-го на 30-е место), глава Ростовской области Василий Голубев (с 75-го на 78-е место). При этом укрепляются позиции глав регионов, где стабилизация эпидемиологической обстановки позволила провести заметное смягчение ограничительных мер, — например, главы Московской области Андрея Воробьева (с 5-го на 4-е место) и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко (с 16-го на 14-е место).

Негативно сказываются на позициях губернаторов ситуации в возглавляемых ими регионах, получившие негативный резонанс на федеральном уровне. Теряет позиции глава Красноярского края Александр Усс (с 25-го на 33-е место) после происшествия с масштабным разливом дизельного топлива из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Проблемным информационным поводом для губернатора Липецкой области Игоря Артамонова (с 32-го на 34-е место) становится скандал после публикации аудиозаписи совещания по поводу дезинфекции общественных пространств в условиях распространения COVID-19 — ряд реплик главы региона в ходе мероприятия получили негативную реакцию в соцсетях. На фоне ареста зампреда регионального правительства Андрея Бурлакова ослабевают позиции губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева (с 58-го на 62-е место).

Александр Усс Krskstate.ru

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в апреле Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 8,85 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,31 Беглов Александр Дмитриевич Губернатор города Санкт-Петербург 3 3 6,92 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 4 5 6,83 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 5 4 6,64 Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области 6 7 6,51 Хабиров Радий Фаритович Глава Республики Башкортостан 7 6 6,40 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 8 9 6,37 Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области 9 8 6,33 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 10 11 6,30 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края 11 10 6,25 Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области 12 13 6,17 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 13 14 6,11 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 14 16 6,09 Лимаренко Валерий Игоревич Губернатор Сахалинской области 15 17 6,00 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 16 15 5,96 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 17 18 5,91 Текслер Алексей Леонидович Губернатор Челябинской области 18 20 5,86 Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 19 24 5,63 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 20 19 5,50 Сильное влияние Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской Республики 21 22 5,44 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 22 23 5,41 Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан 23 12 5,38 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 24 21 5,35 Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области 25 26 5,33 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 26 27 5,30 Старовойт Роман Владимирович Губернатор Курской области 27 28 5,27 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 28 34 5,25 Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области 29 37 5,22 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 30 29 5,20 Развожаев Михаил Владимирович И.о. губернатора города Севастополя 31 30 5,16 Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области 32 33 5,13 Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края 33 25 5,11 Артамонов Игорь Георгиевич Глава администрации Липецкой области 34 32 5,05 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 35 31 5,00 Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области 36 40 4,97 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 37 36 4,90 Кобзев Игорь Иванович И.о. губернатора Иркутской области 38 42 4,88 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 39 43 4,85 Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области 40 38 4,82 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 41 35 4,80 Махонин Дмитрий Николаевич И.о. губернатора Пермского края 42 48 4,77 Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области 43 39 4,75 Чибис Андрей Владимирович Губернатор Мурманской области 44 41 4,70 Коков Казбек Валерьевич Глава Кабардино-Балкарской Республики 45 44 4,66 Бабушкин Игорь Юрьевич Губернатор Астраханской области 46 46 4,63 Шапша Владислав Валерьевич И.о. губернатора Калужской области 47 53 4,60 Цыбульский Александр Витальевич И.о. губернатора Архангельской области 48 45 4,56 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 49 52 4,54 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 50 47 4,50 Среднее влияние Николаев Олег Алексеевич И.о. главы Чувашской Республики 51 49 4,48 Калиматов Махмуд-Али Макшарипович Глава Республики Ингушетия 52 51 4,45 Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия) 53 56 4,43 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 54 54 4,40 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 55 61 4,37 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 56 50 4,33 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 57 71 4,31 Уйба Владимир Викторович И.о. главы Республики Коми 58 59 4,28 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 59 57 4,26 Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области 60 63 4,22 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 61 60 4,20 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 62 58 4,17 Паслер Денис Владимирович Губернатор Оренбургской области 63 55 4,15 Бездудный Юрий Васильевич И.о. губернатора Ненецкого автономного округа 64 67 4,10 Шумков Вадим Михайлович Губернатор Курганской области 65 62 4,08 Солодов Владимир Викторович И.о. губернатора Камчатского края 66 66 4,05 Осипов Александр Михайлович Губернатор Забайкальского края 67 69 4,00 Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края 68 64 3,98 Гольдштейн Ростислав Эрнстович И.о. губернатора Еврейской автономной области 69 73 3,95 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 70 70 3,94 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 71 65 3,90 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 72 72 3,85 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 73 68 3,83 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 74 79 3,80 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия — Алания 75 82 3,77 Хасиков Бату Сергеевич Глава Республики Калмыкия 76 76 3,70 Хорохордин Олег Леонидович Глава Республики Алтай 77 80 3,62 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 78 75 3,56 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 79 78 3,50 Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области 80 74 3,33 Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области 81 77 3,25 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 82 81 3,20 Фургал Сергей Иванович Губернатор Хабаровского края 83 84 3,18 Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области 84 83 3,10 Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия 85 85 3,00

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

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