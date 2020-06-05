Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Засуха в Крыму может спровоцировать «нападение» России на Херсонскую и Николаевскую области Украины. Об этом заявил глава американского фонда Джеймстаун Глен Говард, сообщает 4 июня «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).

По словам «эксперта», РФ якобы может попытаться взять под контроль Северо-Крымский канал, который Украина перекрыла в 2014 году для того, чтобы лишить крымчан воды.

«Нужно следить за событиями в Херсонской и Николаевской областях», — подчеркнул он.

Говард также посоветовал Украине использовать полигон возле Херсона для отработки противодействия «российскому вторжению».

Читайте также: Полномасштабная война Украины с РФ маловероятна — Резников

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Поводом для волеизъявления населения Крыма стал государственный переворот на Украине. Вскоре после воссоединения Крыма с Россией Украина попыталась лишить полуостров водоснабжения, а «неизвестные патриоты» взорвали опоры линии электропередачи, ведущей в Крым.