Кострома, , 10:46 — REGNUM Коммунисты готовят «сюрприз в бантиках» на выборах губернатора Костромской области. Именно так первый секретарь костромского комитета КПРФ Валерий Ижицкий ответил на вопрос ИА REGNUM о партийном кандидате на пост губернатора.

Костромское региональное отделение КПРФ Наталья Диева © ИА REGNUM

Однако, кто именно составит конкуренцию нынешнему главе региона, Ижицкий пока не сказал. Обнародовать решение коммунисты планируют на конференции 20 июня, которая пройдёт в Костроме. Выбирать партийцы будут из семи человек.

«Мы готовим власти сюрприз в шариках и бантиках. Озвучим его на конференции. На сегодняшний день у нас есть семь кандидатов на губернаторские выборы. Они все разного уровня, образования и подготовки. Есть предложения Москвы по ряду молодых людей. Мы с Рашкиным (Валерий Рашкин, депутат ГД РФ от КПРФ — прим. ИА REGNUM) в теплых отношениях, он знает ситуацию в Костроме. Он сказал: «Вот на всякий случай тебе сумасшедшие кандидаты с медийным ресурсом». Есть генерал, есть известный человек из Москвы, который работал в министерстве иностранных дел по части инвестиций… Выбор, в общем, есть».

Основную сложность Ижицкий, как и раньше, видит в прохождении муниципального фильтра. Сейчас политик занимается налаживанием договоренностей с муниципальными депутатами. Кандидат на губернаторские выборы должен уметь принимать «нестандартные решения» — считают в КПРФ.

«Кандидат должен быть интересен избирателям. Нам нужен человек, который готов слышать, слушать и объединять людей. Персона должна быть действительно губернаторского статуса. Этот человек должен уметь принимать нестандартные решения», — резюмировал Ижицкий.

Отметим, что ранее на встрече с соратниками Ижицкий завил, что будет сам участвовать в выборах главы региона. Оценивая его перспективы, политолог Николай Сорокин отметил опытность и известность лидера костромских коммунистов в местной политической среде.

Выборы губернатора Костромской области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.